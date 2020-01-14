Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит нападения на ПНС в Ливии
14:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал во вторник преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если он не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С таким обещанием турецкий лидер выступил в парламенте в Анкаре, трансляцию ведет телеканал Эн-ти-ви.
"Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок", - заявил президент.
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