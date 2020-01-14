Нижегородский фонд помощи детям потратил более 45 млн рублей на восстановление храмов - СМИ
15:25 14.01.2020
Более 45 млн рублей, пожертвованных сиротам, потратил нижегородский благотворительный фонд «Улыбка ребенка» на восстановление храмов. Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте Автозаводского районного суда.
Фонд «Улыбка ребенка» был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году Александром Ильиным. По уставу, некоммерческая организация занимается защитой детей-сирот, детей инвалидов, детей из малообеспеченных семей, а также детей и молодежи, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Напомним, главное управление Минюста России обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации фонда «Улыбка ребенка» 20 июня 2019 года. 12 ноября иск был удовлетворен.
Согласно документам суда, ликвидация фонда связана с тем, что «Улыбка ребенка» осуществляла деятельность, не соответствующую Уставу и целям создания некоммерческой организации. В ходе проверки выяснилось, что организацией заключала договоры добровольных пожертвований с Приходом церкви в честь Преображения Господня.
Так, благотворительный фонд потратил более 45 млн рублей на ремонт храма и оборудование класса, для лекций по духовному развитию и закупку литературы. По информации суда, денежные средства передавались для восстановления Спасо-Преображенского Храма и часовни в честь Архангела Михаила. vgoroden.ru
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