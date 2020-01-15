Более 40 человек арестованы при подавлении мятежа в Судане - порта
07:50 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженный мятеж сотрудников оперативного управления Службы общей разведки Судана подавлен, они сложили оружие и сдались. Об этом сообщил в среду суданский информационный портал "Аль-Машхад" со ссылкой на заявление разведки. Арестованы 43 человека. В ходе произошедших в Хартуме вооруженных стычек погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения.
Как передает суданское издание "Ракуба ньюс", мятежникам дали четыре часа на принятие решения - сдаться или ожидать штурма. В настоящее время армия взяла под свой контроль все штаб-квартиры управления, где засели зачинщики бунта. Между тем на окраинах Хартума, по данным телеканала "Аль-Арабия", еще слышна стрельба.
Во вторник в суданской столице произошли перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб. Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тысяч бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста устроили мятеж.
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