Пошлины на товары из КНР могут отменить, если торговая сделка достигнет второй фазы - Минфин США

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть в случае достижения соглашения о второй фазе торговой сделки с Китаем отмену пошлин на китайские товары. С таким заявлением во вторник перед журналистами выступил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Глава ведомства также добавил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР. "Если президент [США Дональд Трамп] быстро получит [соглашение] о второй фазе, он рассмотрит освобождение от пошлин в рамках второй фазы (торгового соглашения с Китаем - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Рейтер.

В среду в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки. Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.