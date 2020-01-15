Президент сообщил о продлении программы материнского капитала
12:25 15.01.2020 Источник: НГ-Online
"В 2006 году в Послании я сказал: "Теперь о главном - о любви". И предложил программу материнского капитала. Сейчас эта программа рассчитана до 31 декабря 2021 года. Мы продлим ее минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно. Но только этого недостаточно. Хочу предложить новые дополнительные решения. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Но и этого мало. Предлагаю увеличит материнский капитал еще на 150 тыс рублей. Право на него семья получит уже при рождении второго ребенка. В дальнейшем капитал будет индексироваться. Если в семье есть ребенок, то при рождении второго капитал должен предоставляться в увеличенном размере".
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