Учителям необходимо ввести доплату из федерального бюджета за классное руководство - Путин
12:32 15.01.2020 Источник: НГ-Online
"Также школа - это учитель. Его профессия должна быть престижной. Ближе всего к ученикам классные руководители. Они несут огромную ответственность. Она требует особой подготовки. С 1 сентября нужно ввести доплату классным руководителям, в размере 5 тыс за счет федерального бюджета. Да, это обязанность регионов. Но классный руководитель - воспитатель. Это федеральная функция".
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