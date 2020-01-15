Учителям необходимо ввести доплату из федерального бюджета за классное руководство - Путин

12:32 Источник: НГ-Online

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Россиипредложил ввести доплату учителям за классное руководство:"Также школа - это учитель. Его профессия должна быть престижной. Ближе всего к ученикам классные руководители. Они несут огромную ответственность. Она требует особой подготовки. С 1 сентября нужно ввести доплату классным руководителям, в размере 5 тыс за счет федерального бюджета. Да, это обязанность регионов. Но классный руководитель - воспитатель. Это федеральная функция".