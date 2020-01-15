Госдума должна утверждать кандидатуру премьера и министров - Путин

13:10 Источник: НГ-Online

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Россиивысказался за утверждение премьер-министра Госдумой:"Российское общество становится более зрелым, ответственным, требовательным. Все фракции, представленные в Госдуме, полагают, что Федеральное собрание может взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А, значит, и ответственность за его политику. Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, а затем сам назначает министров.. А президент будет обязан назначить их на должности.Все это серьезные изменения в политической системе. Но у нас зрелое общество. Это повысит роль и значение парламента. При этом убежден, что наша страна не может нормально развиваться и стабильно существовать в форме парламентской республики. Россия должна быть сильной президентской республикой. Президент должен иметь право отстранять от должности министров и быть верховным главнокомандующим.

Предлагаю предусмотреть возможность назначения руководства силовых ведомств при консультации с Советом Федерации. То же самое может касаться и назначения региональных прокуроров. Предложения регионов могут быть учтены в СФ. Это и есть палата регионов. У нас не может быть никакой доморощенности в исполнении законов.



Ключевую роль в обеспечении законности играет судебная система. Должно быть доверие к судьям. Основной закон должен закреплять независимость судей. Предлагаю передать СФ право отрешать судей от должности в случае нарушения ими закона. Предлагаю усилить роль Конституционного суда. Он сможет проверять принятые законы на конституционность еще до их подписания президентом.".

