Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции
13:20 15.01.2020 Источник: НГ-Online
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции:
"После распада СССР у нас остались прежние амбиции и сохранился потенциал. Но появились угрозы огромного масштаба. При дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, несовместимые задачи. Прочная, надежная система, гарантирующая суверенитет. И в то же время живая, гибкая, внутренне меняющаяся система, обеспечивающая сменяемость тех, кто занимает руководящие должности. Незыблемыми должны быть интересы России.
Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Значит, они могут быть приняты парламентом. Но считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету поправок. И только по его результатам принимать решение".
Перед этим президент предложил внести в Конституцию ряд поправок - об утверждении премьер-министра и министров Госдумой, о возможности назначения руководства силовых ведомств при консультации с Советом Федерации и ряд других.
Подробнее о предполагаемых поправках здесь.
Подробнее о всем выступлении Путина перед Федеральным собранием здесь.
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