Первый фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил 4 года лишения свободы

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Сергея Ефремова, обвиняемого по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Дело Сергея Ефремова было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение со следствием. Ефремов обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения").

"Признать виновным и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда", - сказала судья Мария Селезнева. Суд также постановил лишить Ефремова специального звания, запретить занимать руководящие должности в правоохранительных органах и зачесть в срок лишения свободы содержание в СИЗО.