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Женщина впервые заняла высокопоставленный пост в Ватикане

16:12 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни. Как отмечает в среду агентство АНСА, женщина впервые заняла такой высокий пост в Госсекретариате (правительстве) Ватикана.

66-летняя Ди Джованни - специалист по административно- юридическим вопросам, почти 30 лет работает в Ватикане. С 1993 года она была сотрудницей секретариата, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

Папа Франциск неоднократно ранее высказывался за более активную и важную роль женщин в Римско-католической церкви. В ходе его понтификата женщина - Барбара Ятта - впервые возглавила Ватиканские музеи. Женщины также получают в Ватикане важные посты в консультативных органах.

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