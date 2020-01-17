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В Абхазии назвали условия, при которых можно будет начать нормализацию отношений с Грузией

19:48 17.01.2020 Источник: Интерфакс

МИД Абхазии назвал условия, при которых можно будет начать процесс нормализации отношений между Абхазией и Грузией.

"Процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии.

Это заявление сделано в связи с предложениями о необходимости начала диалога между Тбилиси и Сухумом, высказанными лидерами некоторых общественно-политических деятелей Абхазии в интервью грузинским СМИ.

МИД Абхазии в связи с этим отметил, что выступает "за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Абхазии, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества".

В документе подчеркивается, что "тема политического статуса абхазского государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в конституции страны, не может являться предметом каких-либо переговоров".

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