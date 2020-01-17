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НОВОСТИ

Зеленский не собирается отправлять в отставку премьер-министра Украины

20:56 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.

"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении. <...> Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству", - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.

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