В 2019 году российские суды вынесли менее 1% оправдательных приговоров

20:00 Источник: Эхо Москвы

В прошлом году российские суды вынесли менее 1% оправдательных приговоров. Такие данные приводятся на сайте СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что это говорит о высоком качестве предварительного следствия. По словам Бастрыкина, всего за 2019 год следователи направили в суды более 88 тысяч уголовных дел, из которых 299 касаются преступлений «террористического характера» и 151 — «экстремистской направленности». Эхо Москвы