Официальные данные о числе заболевших новым коронавирусом в КНР могут быть занижены - СМИ
08:40 19.01.2020 Источник: Интерфакс
О 17 новых случаях пневмонии, которая вызывается новым типом коронавируса, сообщило медицинское управление китайского города Ухань. Таким образом, число заболевших в городе выросли официально до 62 человек.
К настоящему времени зафиксировано два летальных случая.
В то же время, как сообщила телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на ученых, общее число заразившихся новым коронавирусом, который возник в Китае, превышает официальные данные.
Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек. Телерадиокорпорация ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.
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