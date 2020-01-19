В Киеве прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами
12:55 19.01.2020 Источник: Интерфакс
В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа и пассажирами самолета авиакомпании МАУ, выполнявшего 8 января рейс PS752 из Тегерана в Киев и сбитого иранскими военными возле столицы.
В воскресенье утром Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины доставил тела погибших украинцев на родину.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в церемонии принимают участие родственники 11 погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.
Также присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и другие высшие должностные лица государства. В прощании участвуют украинские военнослужащие.
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