Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов
16:00 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения. Об этом диппредставительство написало в воскресенье в "Твиттере".
"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении посольства.
Документ, на который ссылается диппредставительство Украины, был распространен в 2019 году. В нем в разделе "татуировки" приводится рисунок на теле с изображение трезубца. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)".
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