Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения. Об этом диппредставительство написало в воскресенье в "Твиттере".

"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении посольства.

Документ, на который ссылается диппредставительство Украины, был распространен в 2019 году. В нем в разделе "татуировки" приводится рисунок на теле с изображение трезубца. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)".