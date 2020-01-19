Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном
17:15 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания международной конференции по Ливии в Берлине кратко пообщался с госсекретарем США Майклом Помпео, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
После церемонии совместного фотографирования лидеров Путин и Помпео пожали друг другу руки и вместе пошли в сторону зала заседания, общаясь при этом без переводчиков. В самом зале, перед тем как сесть за стол, российский лидер кратко поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В беседе, прошедшей также без переводчиков, принял участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.
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