0
0
119
НОВОСТИ

Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном

17:15 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания международной конференции по Ливии в Берлине кратко пообщался с госсекретарем США Майклом Помпео, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

После церемонии совместного фотографирования лидеров Путин и Помпео пожали друг другу руки и вместе пошли в сторону зала заседания, общаясь при этом без переводчиков. В самом зале, перед тем как сесть за стол, российский лидер кратко поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В беседе, прошедшей также без переводчиков, принял участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 19.01.2020
Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии
0
45
16:38 19.01.2020
Президент России прибыл на конференцию по Ливии в Ведомство Федерального канцлера ФРГ
0
179
16:15 19.01.2020
Эрдоган: Агрессивному поведению Хафтара должен быть положен конец
0
219
16:00 19.01.2020
Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов
0
247
15:15 19.01.2020
В центре Москвы проходит шествие в память Бабуровой и Маркелова
0
284
14:30 19.01.2020
Самописцы с украинского "Боинга" пока остаются в Иране
0
298
13:53 19.01.2020
Глава Чувашии рассказал, что нужно делать с "отдельными" журналистами
0
341
13:30 19.01.2020
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
0
361
13:12 19.01.2020
Медведев назвал некоторые причины отставки правительства
0
403
12:55 19.01.2020
В Киеве прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами
0
374

Возврат к списку