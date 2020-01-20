На парижскую штаб-квартиру профсоюзного объединения напали неизвестные
19:30 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа людей в масках совершила в понедельник нападение на парижскую штаб-квартиру профсоюзного объединения Французской демократической конфедерации труда (ФДКТ) - одного из главных профсоюзов страны. Об этом говорится в заявлении самой ФДКТ. Это уже вторая такого рода акция в январе этого года.
Согласно этим сведениям, нападение было совершено примерно 15 людьми, которые, в частности, временно отключили электричество в здании. Представитель конкурирующего профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) признал, что это было сделано его активистами - членами отделения энергетики столичного региона Иль-де-Франс.
В распространенном коммюнике руководство ФДКТ решительно заявляет, что "не позволит себя запугать". "Это новое нападение является недопустимым событием", - подчеркивается в документе. Предыдущее нападение было совершено 17 января представителями объединения профсоюзов Национального общества железных дорог и Автономного управления парижского транспорта. Они силой ворвались в здание, оскорбляли сотрудников и применяли в их отношении физическую силу.
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