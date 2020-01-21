Власти Молдавии хотят разыскать и вернуть в страну беглого олигарха Плахотнюка - президент

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии хотят разыскать и вернуть в страну бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего за границу после смены власти. Об этом заявил президент республики Игорь Додон на брифинге по итогам состоявшегося во вторник заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), где рассматривался этот вопрос.

"Ранее, несмотря на наши обращения, Интерпол не принял решения об объявлении Плахотнюка в международный розыск", - сказал Додон. Он напомнил, что после прежнего заседания ВСБ в конце прошлого года соответствующие запросы были направлены в Интерпол, а также в адрес властей США, Великобритании и Румынии, на территории которых мог находиться Плахотнюк.

"Мы повторно обратились в Интерпол. Кроме того, работаем с США на двусторонней основе. Задача властей состоит в том, чтобы найти Плахотнюка и доставить его домой", - подчеркнул Додон.