Отказавшись от таможенного союза с ЕС, Украина рассчитывает на упрощение таможенных процедур
18:15 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина отказалась от идеи создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.
"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.
По его словам, прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.
Кулеба сообщил, что в 2019 году у Украины было 32 товарные позиции, "по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны". "То же самое - в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях", - цитирует Кулебу издание "Европейская правда".
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