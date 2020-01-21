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Отказавшись от таможенного союза с ЕС, Украина рассчитывает на упрощение таможенных процедур

18:15 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отказалась от идеи создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

По его словам, прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.

Кулеба сообщил, что в 2019 году у Украины было 32 товарные позиции, "по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны". "То же самое - в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях", - цитирует Кулебу издание "Европейская правда".

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