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Частный сектор получит непрофильные активы украинских госкомпаний

22:30 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непрофильные активы украинских госкомпаний будут отданы частному сектору. Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его мнению, продажа этих активов позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. "Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.

Кроме того, премьер поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов госкорпораций. "Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - указал Гончарук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать новую концепцию зарплат сотрудников всех министерств, ведомств и государственных компаний, а также "разобраться с ситуацией вокруг "Нафтогаза" по поводу выплатой процента топ-менеджерам компании с 2,9 млрд долларов, которые Украина получила от РФ.

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