Гражданам Белоруссии и ряда других стран могут ограничить въезд в США

09:05 Источник: Эхо Москвы

Гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США. В список, который приводит газета The Wall Street Journal, также попали Нигерия, Мьянма, Танзания, Судан и Эритрея. Как отмечается, в планах Белого дома не запретить въезд полностью, а наложить ограничения на определенные виды виз – например деловые и гостевые. Официальный представитель администрации президента эту информацию подтвердить отказался.

Накануне власти США анонсировали планы по ограничению так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в Соединенные Штаты, чтобы родившийся там ребенок автоматически получил американское гражданство. Эхо Москвы