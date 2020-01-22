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НОВОСТИ

Гражданам Белоруссии и ряда других стран могут ограничить въезд в США

09:05 22.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США. В список, который приводит газета The Wall Street Journal, также попали Нигерия, Мьянма, Танзания, Судан и Эритрея. Как отмечается, в планах Белого дома не запретить въезд полностью, а наложить ограничения на определенные виды виз – например деловые и гостевые. Официальный представитель администрации президента эту информацию подтвердить отказался.

Накануне власти США анонсировали планы по ограничению так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в Соединенные Штаты, чтобы родившийся там ребенок автоматически получил американское гражданство.  Эхо Москвы

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