Бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее курировал политику РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий, может стать генеральным директором "Почты России". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Акимов может быть номинирован на должность гендиректора "Почты России". Такое предложение ему поступило и он, по моей информации, согласился", - сказал собеседник агентства.