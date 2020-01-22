Бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"
12:05 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее курировал политику РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий, может стать генеральным директором "Почты России". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"Акимов может быть номинирован на должность гендиректора "Почты России". Такое предложение ему поступило и он, по моей информации, согласился", - сказал собеседник агентства.
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