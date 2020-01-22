0
0
10
НОВОСТИ

Из-за подозрения на коронавирус в РФ сняли с рейса китайского туриста

15:00 22.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китайского туриста сняли с рейса в России из-за подозрения на коронавирус. Инцидент произошёл в аэропорту Хабаровска.

Во время врачебного обследования выяснилось, что у мужчины грипп, передаёт телеканал «360».

«В воздушном пункте пропуска аэропорта Хабаровск был выявлен больной, прибывший из КНР, с симптомами инфекционного заболевания. У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания», — приводит ИА «Хабаровский край сегодня» слова начальника отдела эпидемнадзора краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Каравянской. По её словам, мужчину доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц.

Ранее сообщалось, что число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти. Выявлено 440 подтверждённых случаев заражения.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 22.01.2020
Руководители медучреждений не должны получать в 3-5 раз больше рядовых врачей, считает Путин
0
80
14:12 22.01.2020
Парламентская республика в РФ теоретически возможна, но нецелесообразна - Путин
0
104
14:00 22.01.2020
В пруду возле дома богатого таиландца нашли множество человеческих костей
0
116
13:32 22.01.2020
Расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году - Голикова
0
163
13:20 22.01.2020
Митрополит Иларион опроверг наличие элитной недвижимости в Испании
0
190
13:05 22.01.2020
Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
0
185
13:00 22.01.2020
Аномально теплая зима в России привела к ранней активности клещей
0
194
12:32 22.01.2020
Республиканцы отклонили запрос дополнительных документов в рамках импичмента Трампа
0
234
12:20 22.01.2020
"Титаник" хотят вскрыть, чтобы достать артефакты
0
243
12:05 22.01.2020
Бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"
0
233

Возврат к списку