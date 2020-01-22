Из-за подозрения на коронавирус в РФ сняли с рейса китайского туриста
15:00 22.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Китайского туриста сняли с рейса в России из-за подозрения на коронавирус. Инцидент произошёл в аэропорту Хабаровска.
Во время врачебного обследования выяснилось, что у мужчины грипп, передаёт телеканал «360».
«В воздушном пункте пропуска аэропорта Хабаровск был выявлен больной, прибывший из КНР, с симптомами инфекционного заболевания. У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания», — приводит ИА «Хабаровский край сегодня» слова начальника отдела эпидемнадзора краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Каравянской. По её словам, мужчину доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц.
Ранее сообщалось, что число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти. Выявлено 440 подтверждённых случаев заражения. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:32 22.01.2020
- Руководители медучреждений не должны получать в 3-5 раз больше рядовых врачей, считает Путин
- 14:12 22.01.2020
- Парламентская республика в РФ теоретически возможна, но нецелесообразна - Путин
- 14:00 22.01.2020
- В пруду возле дома богатого таиландца нашли множество человеческих костей
- 13:32 22.01.2020
- Расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году - Голикова
- 13:20 22.01.2020
- Митрополит Иларион опроверг наличие элитной недвижимости в Испании
- 13:05 22.01.2020
- Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
- 13:00 22.01.2020
- Аномально теплая зима в России привела к ранней активности клещей
- 12:32 22.01.2020
- Республиканцы отклонили запрос дополнительных документов в рамках импичмента Трампа
- 12:20 22.01.2020
- "Титаник" хотят вскрыть, чтобы достать артефакты
- 12:05 22.01.2020
- Бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать