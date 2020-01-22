Из-за подозрения на коронавирус в РФ сняли с рейса китайского туриста

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китайского туриста сняли с рейса в России из-за подозрения на коронавирус. Инцидент произошёл в аэропорту Хабаровска.

Во время врачебного обследования выяснилось, что у мужчины грипп, передаёт телеканал «360».

«В воздушном пункте пропуска аэропорта Хабаровск был выявлен больной, прибывший из КНР, с симптомами инфекционного заболевания. У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания», — приводит ИА «Хабаровский край сегодня» слова начальника отдела эпидемнадзора краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Каравянской. По её словам, мужчину доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц.

Ранее сообщалось, что число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти. Выявлено 440 подтверждённых случаев заражения. Говорит Москва