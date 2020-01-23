Зеленский предложил принять Украину в Евросоюз вместо уходящей Великобритании

09:00 Источник: РБК

Выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНИАН.

Зеленский также отметил, что важнее всего не время, когда Украина вступит в Евросоюз, а отношение к ней со стороны других стран — членов союза. «Какое будет отношение к нашей стране, отношение как к мощному игроку, к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — заявил украинский президент.

Великобритания выйдет из Европейского союза 31 января. РБК