Поправки к Конституции РФ о самороспуске Госдумы нет и не будет - Крашенинников

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы.

"Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет", - заявил Крашенинников, отвечая на вопрос ТАСС.