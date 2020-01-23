Поправки к Конституции РФ о самороспуске Госдумы нет и не будет - Крашенинников
11:05 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы.
"Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет", - заявил Крашенинников, отвечая на вопрос ТАСС.
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