Иссахар не стала писать прошение о помиловании - Москалькова
18:40 23.01.2020 Источник: Интерфакс
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту РФ самостоятельное ходатайство о помиловании.
"Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно", - сказала омбудсмен журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
При этом Москалькова выразила надежду, что слова президента РФ можно расценивать как надежду на возможное разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.
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