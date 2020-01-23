Иссахар не стала писать прошение о помиловании - Москалькова

18:40 Источник: Интерфакс

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту РФ самостоятельное ходатайство о помиловании.

"Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно", - сказала омбудсмен журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом Москалькова выразила надежду, что слова президента РФ можно расценивать как надежду на возможное разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.