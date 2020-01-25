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НОВОСТИ

Новикомбанк инициировал возбуждение уголовного дела в отношении руководства Объединенной транспортной корпорации

22:30 23.01.2020

Руководство Новикомбанка совместно со Службой безопасности Госкорпорации Ростех обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства группы компаний «Объединённая транспортная корпорация» (далее ГК «ОТК») по факту противоправных действий, направленных на умышленное причинение АО АКБ «НОВИКОМБАНК» материального ущерба, в особо крупном размере. Общую сумму нанесенного ему ущерба Новикомбанк оценивает в 5,4 млрд рублей.

В частности, в период 2012 – 2015 гг. Новикомбанк предоставлял денежные средства организациям нефте- и газодобывающей промышленности, входящим в группу компаний ОТК, на финансирование основной деятельности. Владельцем и бенефициаром корпорации является Тетро Д.С. Вышеуказанные средства были похищены, отмечается в заявлении Новикомбанка.

В настоящее время по заявлению Новикомбанка проходит проверка ГК «ОТК» и начаты следственные действия по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ).


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