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Власти КНР запретили туристическим агентствам продавать путевки - Bloomberg

16:32 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на распоряжение ведомства.

Данные меры приняты для контроля над распространением в Китае нового коронавируса. На основании распоряжения правительства КНР администрации многих культурных объектов в Китае заявили об их временном закрытии. Среди них - Великая Китайская стена, пекинский Запретный город (Музей Гугун) и шанхайский Диснейленд.

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