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Сын одного из оппозиционных политиков Таджикистана исчез в Москве

16:00 24.01.2020 Источник: НГ-Online

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Фото из личного архива
Махмурода Одинаева
В Москве исчез сын заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Махмурода Одинаева. Источники «НГ» не исключают, что 19-летний Хочиакбар Одинаев мог быть похищен с целью оказания давления на его отца. Махмурод Одинаев намерен принять участие в выборах депутатов национального парламента Таджикистана весной 2020 года.

Как рассказал сегодня в телефонной беседе «НГ» сам Махмурод Одинаев, его 19-летний сын Хочиакбар в сентябре 2019 года выехал из Таджикистана в Москву, где устроился рабочим на одну из столичных строек: «Вечером 19 января Хочиакбар последний раз вышел на связь: он позвонил сестре в Душанбе, рассказал, что у него все в порядке, никаких проблем нет. И после этого исчез».

Уже шесть дней родные Хочиакбара не могут отыскать сына. Его мобильный телефон не отвечает, при звонке на номер звучит сообщение, что абонент в сети не зарегистрирован. Сегодня одни из близких родственников Хочиакбара Одинаева подал заявление в московскую полицию об исчезновении молодого человека.

Источники «НГ» не исключают версии похищения Хочиакбара Одинаева с целью оказания политического давления на его отца. Сам Махмурод Одинаев подтвердил, что намерен весной баллотироваться в депутаты национального парламента Таджикистана от СДПТ и что это явно не устраивает нынешние таджикские власти. За несколько дней до исчезновения сына с Махмуродом Одинаевым встречались сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, которые настойчиво предлагали ему отказаться от участия в парламентских выборах.

Андрей Серенко

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