Сын одного из оппозиционных политиков Таджикистана исчез в Москве
16:00 24.01.2020 Источник: НГ-Online
|
Фото из личного архива
Махмурода Одинаева
Как рассказал сегодня в телефонной беседе «НГ» сам Махмурод Одинаев, его 19-летний сын Хочиакбар в сентябре 2019 года выехал из Таджикистана в Москву, где устроился рабочим на одну из столичных строек: «Вечером 19 января Хочиакбар последний раз вышел на связь: он позвонил сестре в Душанбе, рассказал, что у него все в порядке, никаких проблем нет. И после этого исчез».
Уже шесть дней родные Хочиакбара не могут отыскать сына. Его мобильный телефон не отвечает, при звонке на номер звучит сообщение, что абонент в сети не зарегистрирован. Сегодня одни из близких родственников Хочиакбара Одинаева подал заявление в московскую полицию об исчезновении молодого человека.
Источники «НГ» не исключают версии похищения Хочиакбара Одинаева с целью оказания политического давления на его отца. Сам Махмурод Одинаев подтвердил, что намерен весной баллотироваться в депутаты национального парламента Таджикистана от СДПТ и что это явно не устраивает нынешние таджикские власти. За несколько дней до исчезновения сына с Махмуродом Одинаевым встречались сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, которые настойчиво предлагали ему отказаться от участия в парламентских выборах.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 17:12 24.01.2020
- На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь, несколько человек погибли - полиция
- 17:00 24.01.2020
- Поведение главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами, недопустимо - Зиничев
- 16:32 24.01.2020
- Власти КНР запретили туристическим агентствам продавать путевки - Bloomberg
- 16:12 24.01.2020
- Налоговый маневр не связан с отношениями Москвы и Минска - источник в окружении Медведева
- 16:00 24.01.2020
- Россиянка Александра Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону
- 15:32 24.01.2020
- США пытаются препятствовать сближению Германии и России - Тиль Швайгер
- 15:12 24.01.2020
- Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
- 15:00 24.01.2020
- Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним кабмином РФ
- 14:55 24.01.2020
- С начала года в Московский инновационный кластер вошли еще семь научно-производственных предприятий
- 14:32 24.01.2020
- Порошенко приехал на допрос по делу о государственной измене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать