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Среди пациентов с коронавирусом в Китае нет россиян - МИД РФ

20:15 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждан России, по последним данным, нет среди пациентов, заболевших новым типом пневмонии на территории Китая. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания, - отметили в дипведомстве. - По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет".

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