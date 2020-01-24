Среди пациентов с коронавирусом в Китае нет россиян - МИД РФ
20:15 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждан России, по последним данным, нет среди пациентов, заболевших новым типом пневмонии на территории Китая. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.
"Посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания, - отметили в дипведомстве. - По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет".
НОВОСТИ
- 19:45 24.01.2020
- Дипломатические отношения с Кубой приостановлены временным правительством Боливии
- 19:15 24.01.2020
- Кабинет министров Узбекистана утвержден указом президента
- 18:45 24.01.2020
- Впервые с декабря цены на нефть марки Brent опустились до до $60,95 за баррель
- 18:15 24.01.2020
- За 6 дней Китай построит больницу для зараженных коронавирусом - СМИ
- 17:40 24.01.2020
- США перебросили на базу в Индийском океане уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H
- 17:12 24.01.2020
- На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь, несколько человек погибли - полиция
- 17:00 24.01.2020
- Поведение главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами, недопустимо - Зиничев
- 16:32 24.01.2020
- Власти КНР запретили туристическим агентствам продавать путевки - Bloomberg
- 16:12 24.01.2020
- Налоговый маневр не связан с отношениями Москвы и Минска - источник в окружении Медведева
- 16:00 24.01.2020
- Сын одного из оппозиционных политиков Таджикистана исчез в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать