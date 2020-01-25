Глава Госдепа США вышел из себя после очередного вопроса СМИ об Украине
09:45 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным радиостанции, интервью проходило в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Келли утверждает, что Помпео отказался отвечать на ее многочисленные вопросы об обстоятельствах увольнения Йованович, поскольку тема интервью якобы была ограничена ситуацией вокруг Ирана. Журналистка настаивает на том, что это не так.
Как передает радио, "интервью было немедленно завершено после вопросов об Украине". По версии журналистки, Помпео поднялся, буравил ее взглядом несколько секунд, после чего вышел. Келли попросили пройти за госсекретарем в другое помещение и не брать с собой звукозаписывающие устройства. "Меня провели в личные покои госсекретаря, где он меня ожидал и где кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью", - сказала репортер, уточнив, что Помпео употреблял нецензурную лексику, выражая недовольство затронутой ею темой.
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