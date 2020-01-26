Во вторник из Уханя будут эвакуированы сотрудники генконсульства США
11:30 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США собирается эвакуировать 28 января сотрудников генконсульства в китайском Ухане на родину. Об этом сообщает в воскресенье агентство Рейтер.
Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. 28 января борт из Китая прибудет в Сан-Франциско.
Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии (двое заболевших), Вьетнаме (2), Малайзии (3), Непале (1), Республике Корея (2), Сингапуре (3), США (2), Таиланде (4), Франции (2) и Японии (3).
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