Во вторник из Уханя будут эвакуированы сотрудники генконсульства США

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США собирается эвакуировать 28 января сотрудников генконсульства в китайском Ухане на родину. Об этом сообщает в воскресенье агентство Рейтер.

Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. 28 января борт из Китая прибудет в Сан-Франциско.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии (двое заболевших), Вьетнаме (2), Малайзии (3), Непале (1), Республике Корея (2), Сингапуре (3), США (2), Таиланде (4), Франции (2) и Японии (3).