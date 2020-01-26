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Китай планирует закупить за рубежом костюмы биозащиты

15:30 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая испытывают нехватку медицинских костюмов биологической защиты и планируют закупать эту продукцию за рубежом. Об этом в воскресенье на брифинге заявил замглавы Министерства промышленности и информатизации Ван Цзянпин.

"Провинция Хубэй нуждается в 100 тыс. комплектах медицинских защитных костюмов в сутки. Это около 3 млн единиц каждый месяц. Только 40 предприятий КНР в 14 провинциях страны могут производить такие костюмы, которые удовлетворяют национальным стандартам. Их общая производственная мощность составляет около 30 тыс. таких костюмов в сутки", - сказал он.

"После восстановления 40% производства, мы можем удовлетворить только половину своих нужд. Поэтому проблема довольна серьезна", - добавил замглавы ведомства. "Мы примем меры, чтобы нарастить производство с 40 до 100%. А также внесем корректировки в поставляемую на экспорт продукцию, чтобы сделать возможным ее применение внутри страны. Кроме того, мы возлагаем надежды на международное сотрудничество и уже принимаем меры для того, чтобы обеспечить поставки из-за рубежа для удовлетворения спроса", - подчеркнул Ван Цзянпин.

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