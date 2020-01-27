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Баскетболист Коби Брайанта вместе с 13-летней дочерью погиб при крушении вертолета - портал

07:30 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

При крушении вертолета в США, помимо чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибла его 13-летняя дочь Джианна. Об этом сообщает портал Ти-эм-зи (TMZ).

В воскресенье частный вертолет со Брайантом и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил.

Ти-эм-зи отмечает, что на борту вертолета не было жены спортсмена Ванессы. По информации журналиста И-эс-пи-эн (ESPN) Эдриана Войнаровски, также в вертолете был сверстник дочери Брайанта и один из его родителей. Они летели на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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