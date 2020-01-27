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Нидерланды извинились за роль страны в Холокосте

09:20 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Руководство Нидерландов принесло извинения за роль страны в Холокосте. Как считает премьер-министр королевства Марк Рютте, во время Второй мировой войны евреи получили в Нидерландах слишком мало помощи и защиты. Об этом он сказал накануне памятных мероприятий по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

Слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов, а спустя 75 лет после войны антисемитизм еще присутствует в обществе, признал Рютте. Из 140 000 евреев, которые проживали в период Второй мировой войны в Нидерландах, погибли 102 тысячи.  Эхо Москвы

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