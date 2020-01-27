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В Минске заявляют, что основной объем "санкционки" из Белоруссии в РФ ввозят сами россияне

13:05 27.01.2020 Источник: Интерфакс

Основной объем санкционной продукции, которая попадает в Россию с территории Белоруссии, ввозят сами россияне, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрий Сенько.

"Мы продолжаем жестко отрабатывать вопросы, связанные с незаконным перемещением санкционной продукции. За прошлый год было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из Российской Федерации, которые здесь (в Белоруссии - ИФ) приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить", - сказал Сенько журналистам в понедельник после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По его данным, общий объем санкционной продукции, изъятой за прошлый год белорусскими таможенниками из незаконного оборота, превысил 14 тыс. тонн.

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