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В Охотском море продолжены поиски горевшего рыболовецкого траулера

07:50 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поиски горевшего в Охотском море рыболовецкого траулера "Энигма Астралис" продолжены с наступлением светлого времени суток, сообщила ТАСС представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

Судно пропало с локаторов к 15:00 мск 26 января, о чем доложил капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский", которое принимает участие в спасательной операции. Траулер находился без экипажа в 130 милях к юго- востоку от порта Магадана. Было принято решение начать поисково-спасательную операцию и задействовать 11 судов, которые находятся в этом промысловом районе. Дальневосточная транспортная прокуратура в понедельник сообщила, что считать траулер затонувшим преждевременно.

"С наступлением светлого времени суток поиски "Энигмы" продолжаются, но пока [было] обнаружено только масляное пятно, растянувшееся примерно на один километр", - сообщила собеседница.

По информации пресс-службы Росморречфлота, в момент исчезновения судна с локаторов в районе ЧП было темное время суток, порывы ветра достигали 22 м/с, наблюдался снегопад и высокая волна, видимость не превышала 100 м от борта. В конце дня в понедельник погодные условия улучшились.

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