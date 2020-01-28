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НОВОСТИ

Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи

09:20 28.01.2020 Источник: РБК

Заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) назначена Людмила Бокова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России.

Бокова — член Совета Федерации, зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента.

Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того, она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года.

Бокова также была разработчиком закона об ответственности за распространение фейков и проявление неуважения к власти.  РБК

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