Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи
09:20 28.01.2020 Источник: РБК
Заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) назначена Людмила Бокова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России.
Бокова — член Совета Федерации, зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента.
Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того, она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года.
Бокова также была разработчиком закона об ответственности за распространение фейков и проявление неуважения к власти. РБК
НОВОСТИ
- 09:32 28.01.2020
- Россияне взяли рекордное за последние годы число кредитов на покупку автомобиля
- 09:05 28.01.2020
- Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106
- 09:00 28.01.2020
- Глава Чувашии уйдет в отставку - источник
- 08:50 28.01.2020
- Китай: Начало нового периода обучения отложено на неопределенный срок
- 08:30 28.01.2020
- В расследовании крушения вертолета Коби Брайанта нет уголовной составляющей - власти США
- 08:10 28.01.2020
- Опрос: Коронавирус реальной угрозой считают более 50% россиян
- 07:50 28.01.2020
- В Охотском море продолжены поиски горевшего рыболовецкого траулера
- 07:40 28.01.2020
- В Алжире разбился истребитель Су-30, предположительно два летчика погибли - СМИ
- 07:30 28.01.2020
- В 2019 году от экономических преступлений ущерб составил более 447 млрд рублей - МВД
- 22:40 27.01.2020
- Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать