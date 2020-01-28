ЕС внес в черный список врио губернатора Севастополя и премьера Крыма

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз внес в черный список по Крыму семь человек: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Албатаеву и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС.

Согласно документу, санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать "нелегально аннексированными".

