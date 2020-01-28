0
0
142
НОВОСТИ

ЕС внес в черный список врио губернатора Севастополя и премьера Крыма

17:40 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз внес в черный список по Крыму семь человек: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Албатаеву и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС.

Согласно документу, санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать "нелегально аннексированными".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:55 28.01.2020
Обсуждать отношения после "брекзита" Британия и ЕС начнут в марте - СМИ
0
41
17:20 28.01.2020
С 2011 года в Москве отреставрировано 1 424 объекта культурного наследия
0
157
17:12 28.01.2020
Парламент Эстонии одобрил упрощенное предоставление гражданства родившимся в стране детям
0
170
17:00 28.01.2020
Патриарх Кирилл объяснил, как увеличить население России на 10 млн за 10 лет
0
230
16:32 28.01.2020
Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов признан вменяемым
0
218
16:12 28.01.2020
Отец брошенных в Шереметьево детей заявил, что хотел найти работу и вернуться за сыновьями
0
232
16:00 28.01.2020
В Северодвинске зафиксировали изменение радиационного фона - СМИ
0
296
15:32 28.01.2020
Отношения РФ и Украины пока далеки от устойчивого тренда на нормализацию - Песков
0
293
15:12 28.01.2020
Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России"
0
304
15:00 28.01.2020
Пассажирский Embraer экстренно сел в аэропорту Новосибирска по решению экипажа
0
295

Возврат к списку