ЕС внес в черный список врио губернатора Севастополя и премьера Крыма
17:40 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз внес в черный список по Крыму семь человек: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Албатаеву и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС.
Согласно документу, санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать "нелегально аннексированными".
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