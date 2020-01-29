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На сайте президента РФ появилась информация о распределении обязанностей между вице-премьерами

07:40 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о распределении обязанностей между вице-премьерами РФ в правительстве Михаила Мишустина опубликована на сайте кабмина.

В отношении каждого из девяти заместителей премьера, в том числе первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице- премьера - главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, указано, по каким вопросам они дают поручения федеральным органам исполнительной власти. Также прописано, координацию деятельности каких министерств и ведомств осуществляет тот или иной вице-премьер.

Так, например, Белоусов курирует Минэкономразвития и Минтранс (а также ряд федеральных служб и агентств), Виктория Абрамченко - Минсельхоз и Минприроды, Юрий Борисов - Минпромторг и Минэнерго, Татьяна Голикова - Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд, Марат Хуснуллин - Минстрой, Дмитрий Чернышенко - Минкультуры, Минспорт, Минсвязь, а Юрий Трутнев - Минвостокразвития.

Из числа подчиненных правительству министерств (еще ряд ведомств - МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюст - подчинены напрямую президенту РФ) исключение составляет Минфин, координация деятельности которого не значится ни у кого из вице-премьеров.

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