Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения коронавируса
15:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом он заявил на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.
"Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача - минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", - сказал Путин. "Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", - подчеркнул он.
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