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В Минобороны Израиля создана спецкоманда для утверждения суверенитета над поселениями

15:32 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил в среду о создании специальной команды из представителей Армии обороны Израиля, Минобороны и различных правительственных агентств и спецслужб для продвижения работы над утверждением суверенитета еврейского государства над поселениями на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долиной.

"Я объявляю сегодня (29 января), что приказал создать специальную команду для продвижения и осуществления распространения израильского суверенитета на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и на Иорданскую долину, а также на район гостиниц у Мертвого моря", - цитирует высказывания Беннета на конференции по безопасности в Тель-Авиве в среду газета "Таймс оф Исраэл". Министр обороны отметил, что вечером во вторник, сразу после обнародования президентом США Дональдом Трампом "сделки века", в окружении премьера Нетаньяху говорили, что решение о суверенитете над Иорданской долиной будет выставлено на голосование на заседании правительства уже в воскресенье (2 февраля). "А сегодня утром мы наблюдаем уже совсем другие настроения, - отметил он. - Хочу подчеркнуть: все, что будет отложено на период после выборов (повторные парламентские выборы в Израиле 2 марта - прим. ТАСС), не случится никогда, и мы все это понимаем".

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