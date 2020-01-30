Следствие по делу украинских моряков приостановлено на неограниченный срок - адвокат

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ России на неограниченный срок приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.

"Производство по делу приостановлено на неограниченный срок. Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков", - сказал защитник.