РУСАЛ инвестировал около 600 миллионов рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе
13:20 30.01.2020
Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, инвестировала порядка 600 млн руб. в экологическую модернизацию печи по прокалке кокса на Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗ). После модернизации производительность печи была увеличена до 12 т в час в сравнении с 8-9 т, выпускаемыми агрегатами аналогичных размеров на других предприятиях.
В целом модернизация печи мощностью 94 608 т в год на ВгАЗе была направлена на развитие экологической составляющей и интенсификацию процесса прокалки кокса на заводе. Благодаря новым конструктивным сегментам, где сырье предварительно «просушивается», в зону нагрева кокс поступает с меньшим количеством влаги, чем на печах прошлого поколения. Снижение потребления природного газа также повышает производительность печи и минимизирует углеродный след от производственного процесса. Еще одно конструктивное решение – перемешивающие пороги, позволяет равномерно прокалывать все слои сырого кокса.
В результате всех улучшений удалось снизить расход топлива, при этом увеличив производительность печи. Кроме того, благодаря строительству утилизационного комплекса пар от прокалки теперь перерабатывается в тепловую (отопление завода зимой, горячая вода круглый год) и электрическую энергию. Образующийся пар и углеродсодержащая пыль улавливаются и возвращаются в производственный процесс.
«Обязательным условием всех реализуемых в РУСАЛе проектов модернизации является не только решение конкретных производственных задач, но и улучшение экологического профиля предприятий. Модернизация прокалочной печи на Волгоградском алюминиевом заводе полностью соответствует двум этим принципам, так как является частью более масштабного проекта по увеличению обеспеченности компании собственным сырьем и созданию современного, энергоэффективного и экологически чистого производства обожжённых анодных блоков», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
По информации пресс-службы РУСАЛа
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