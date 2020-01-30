РУСАЛ инвестировал около 600 миллионов рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе

13:20

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, инвестировала порядка 600 млн руб. в экологическую модернизацию печи по прокалке кокса на Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗ). После модернизации производительность печи была увеличена до 12 т в час в сравнении с 8-9 т, выпускаемыми агрегатами аналогичных размеров на других предприятиях.

В целом модернизация печи мощностью 94 608 т в год на ВгАЗе была направлена на развитие экологической составляющей и интенсификацию процесса прокалки кокса на заводе. Благодаря новым конструктивным сегментам, где сырье предварительно «просушивается», в зону нагрева кокс поступает с меньшим количеством влаги, чем на печах прошлого поколения. Снижение потребления природного газа также повышает производительность печи и минимизирует углеродный след от производственного процесса. Еще одно конструктивное решение – перемешивающие пороги, позволяет равномерно прокалывать все слои сырого кокса.

В результате всех улучшений удалось снизить расход топлива, при этом увеличив производительность печи. Кроме того, благодаря строительству утилизационного комплекса пар от прокалки теперь перерабатывается в тепловую (отопление завода зимой, горячая вода круглый год) и электрическую энергию. Образующийся пар и углеродсодержащая пыль улавливаются и возвращаются в производственный процесс.

«Обязательным условием всех реализуемых в РУСАЛе проектов модернизации является не только решение конкретных производственных задач, но и улучшение экологического профиля предприятий. Модернизация прокалочной печи на Волгоградском алюминиевом заводе полностью соответствует двум этим принципам, так как является частью более масштабного проекта по увеличению обеспеченности компании собственным сырьем и созданию современного, энергоэффективного и экологически чистого производства обожжённых анодных блоков», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

По информации пресс-службы РУСАЛа