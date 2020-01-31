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НОВОСТИ

Мэр Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной премией

17:20 31.01.2020

Транспортный комплекс Москвы получил главную награду международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему - 2020». По словам мэра Сергея Собянина, подведение итогов проходило в Лондоне. "Мы боролись за первое место с серьезными конкурентами. Среди них крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор ж/д транспорта Манчестера», - написал градоначальник в Twitter.

Как отдельный проект московская карта «Тройка» вошла еще в список финалистов в номинации «Лучшая технология».

Transport Ticketing Global - крупнейшая международная премия, на которой лидеры транспортной отрасли выбирают лучшие проекты в области развития билетных решений. Церемония награждения прошла 28 января в Лондонском музее естественных наук.

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