Китай: Из-за коронавируса железнодорожные перевозки сократились на 77-78%

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожные пассажирские перевозки на территории Китая претерпевают значительный спад из-за пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Как сообщило в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на данные компании "Китайские железные дороги" (КЖД), за последние несколько дней они сократились на 77-78% в годовом исчислении, до 2,3-3,6 млн человек в сутки.

Согласно статистике корпорации, одновременно возросла загруженность магистралей товарными составами, перевозящими медикаменты и препараты для борьбы с коронавирусом. По официальным данным, за последние дни железные дороги Китая обеспечили доставку более 10 тыс. тонн продукции и оборудования, используемых для ликвидации пневмонии.

Одновременно усилены и меры контроля по выявлению инфицированных лиц среди пассажиров. По данным КЖД, с этой целью на более 2,3 тыс. ключевых станций страны при помощи тепловизоров проверяется температура тела всех людей, находящихся в залах ожидания и выходящих на перроны.