Если Байден выиграет выборы президента США, он сразу может попасть в историю с импичментом
07:10 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканская партия США незамедлительно начнет подготовку к импичменту бывшего вице- президента Джозефа Байдена в случае его избрания президентом страны на выборах в ноябре. С таким предупреждением выступила в воскресенье в интервью агентству Блумберг сенатор Джони Эрнст (республиканка от штата Айова).
По ее мнению, демократы в Конгрессе не до конца понимают последствий своего решения попытаться отстранить президента США Дональда Трампа от должности. "Я считаю, что возможность подвергнуться импичменту, что бы за этим ни подразумевалось, [снова] открыта", - заявила сенатор.
"Джозефу Байдену следует быть крайне осторожным в своих пожеланиях, потому что может создаться ситуация, при которой люди сразу после избрания президентом Байдена начнут изъявлять намерение объявить ему импичмент", - отметила Эрнст.
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