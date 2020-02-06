Социологи отметили "обвальное падение" пророссийских настроений в Белоруссии

10:00 Источник: Lenta.ru

В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Belsat.eu со ссылкой на результаты исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

По данным опроса, в течение 2019 года доля сторонников союза с Россией упала с 60,4 процента до 40,4 процента. Резкое сокращение произошло с сентября по декабрь — на 14,7 процента. Одновременно в белорусском обществе усилились проевропейские настроения: процент сторонников вступления в Евросоюз вырос с 24,4 до 32 процентов.

Абсолютное большинство белорусов (74,6 процента) считают, что Белоруссия и Россия должны быть независимыми государствами, но иметь дружеские отношения и открытую границу без виз и таможни. За объединение в союзное государство выступают 12,8 процента респондентов, за вхождение Белоруссии в состав России – 3,7 процента. При этом 6,6 процента полагают, что отношения с Россией должны быть такими же, как с другими странами.

В сентябре-декабре проходили переговоры по интеграции, вызвавшие акции протеста в Белоруссии, напоминает издание. Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий назвал снижение доли сторонников союза с Россией в эти месяцы «тектоническим обвалом». Он обозначил в качестве причины то, что тональность вещания белорусских СМИ о России и двусторонних отношениях приобрела «более негативный характер». Lenta.Ru