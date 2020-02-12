За год удвоилось число российских регионов с дефицитом бюджета

10:00 Источник: РБК

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК. Доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.

Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб., следует из данных министерства. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.