За год удвоилось число российских регионов с дефицитом бюджета
10:00 12.02.2020 Источник: РБК
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК. Доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.
Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб., следует из данных министерства. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.
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